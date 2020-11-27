الجزائر / هزّة أرضيّة بقوّة 3.4 درجات تضرب ولاية المدية

سجّلت مساء أمس الخميس، في حدود الساعة 18و26دق، هزّة أرضية بلغت قوّتها 3.5 درجات على سلم ريشتر بولاية المدية الجزائرية.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، فإن مركز الهزة حدد على بعد 3 كلم شمال غرب تامزقيدة.

"النهار أونلاين"