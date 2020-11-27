الجزائر تُسجل 1058 إصابة جديدة بكورونا

قال الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 1058 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا و20 حالة وفاة، في يوم واحد.
وأضاف فورار- في مؤتمر صحفي- إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 80 ألفا و168 حالة إصابة، و2372 حالة وفاة.
التي تماثلت للشفاء بلغ 51 ألفا و946 حالة، حيث أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، لافتا إلى وجود 50 مريضا بالعناية المركزة.
وأشار إلى أن إجمالي الحالات
يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلو مترا غربا، وتم فرض حجر صحي
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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