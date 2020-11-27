البحرية الروسية تختبر منظومة حديثة مُضادة للطوربيدات والغواصات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات سلاح البحرية اختبرت مؤخرا منظومة حديثة مضادة للطوربيدات والغواصات مركبة على واحدة من أحدث السفن القتالية الجديدة.
السفينة".
وذكر بيان صادر عن الوزارة - نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - أنه "خلال الاختبارات التي خضعت لها مؤخرا سفينة ألدار تسيدينجابوف الصاروخية الحديثة، تمت تجربة منظومة "باكيت" الروسية الحديثة المضادة للطوربيدات والغواصات الحربية المجهزة بها هذه
وأضاف البيان أن الاختبارات مكَّنت منظومة "باكيت" الموجودة في السفينة المذكورة من اكتشاف ومتابعة غواصة تابعة للعدو الافتراضي، ثم قام طاقم السفينة بمحاكاة عملية إطلاق طوربيدات نحو الهدف المعادي.
يُشار إلى أن منظومة "باكيت" هي دفاعية روسية مخصصة للسفن الحربية، ومصممة لتدمير الغواصات والطوربيدات في محيط السفن، وتتألف هذه
أما سفينة "ألدار تسيدينجابوف" التي اختبرت فيها هذه المنظومة مؤخرا فتعتبر واحدة من أحدث السفن الصاروخية الروسية التي تسلَّمها أسطول المحيط الهادئ الروسي، ومجهزة بأنظمة صاروخية مضادة للسفن من نوع "أوران"، وأنظمة "ريدوت" الصاروخية للدفاع الجوي، كما تم تسليحها بأنظمة متطورة للحرب الإلكترونية، وأنظمة إطلاق طوربيدات مضادة للسفن والغواصات، إضافة لأنظمة AK-190 المدفعية من عيار 100 ملم، ومدافع رشاشة.
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