إيطاليا: وفيات كورونا مرتفعة رغم مؤشرات على انحسار الوباء

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أظهرت الأرقام المسجلة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، اليوم الجمعة، أن الأعداد ما تزال مرتفعة رغم مؤشرات على أن الموجة الثانية من الوباء بدأت في الانحسار.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 827 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، الناجم عن الفيروس، على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية. ويمثل ذلك ارتفاعا من 822 وفاة في اليوم السابق. كما رصدت الوزارة 28352 حالة إصابة جديدة تقل قليلا عن 29003 حالات في اليوم السابق. إلا أن مجموع الفحوص التي أجريت اليوم بلغت 222803 فحوص مقابل 232711 فحصاً في اليوم السابق. وهو قد ما يفسر نقص الإصابات المسجلة اليوم.

كانت إيطاليا أول دولة غربية يظهر فيها الفيروس وشهدت 53677 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور المرض في البلاد في فبراير الماضي وذلك في ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسجلت أيضاً مليوناً و583 ألف حالة إصابة.

وفي حين كان معدل الوفاة اليومي في إيطاليا من بين أعلى المعدلات في أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية، تباطأ عدد من يدخلون المستشفيات ووحدات الرعاية الفائقة في مؤشر على أن أحدث موجة من الجائحة بدأت تنحسر.

وبلغ عدد من يتلقون العلاج من كوفيد-19 في المستشفيات 33684 اليوم الجمعة وهو عدد يقل 354 عن اليوم السابق.

وانخفض عدد المرضى في وحدات الرعاية الفائقة 64 بعد انخفاض بواقع اثنين أمس الخميس. ويبلغ العدد الآن 3782 مريضاً.

وظلت منطقة لومبارديا في شمال إيطاليا، حيث توجد مدينة ميلانو العاصمة المالية للبلاد، الأكثر تضررا اليوم الجمعة إذ سجلت 5389 حالة إصابة جديدة، نزولا من 5697 في اليوم السابق.