رئيس بيلاروسيا يعد بالتنحي بعد إقرار دستور جديد

سيف اليزيد - وعد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، بالتنحي عن منصبه بمجرد إقرار دستور جديد للبلاد.

أدلى لوكاشينكو بهذا التصريح بعد يوم من مطالبة وزير الخارجية الروسي له بالمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات دستورية لنزع فتيل الأزمة.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله "لن أعمل كرئيس معكم في ظل الدستور الجديد".

وقال إن الدستور الحالي يحتاج للتعديل من أجل الحد من صلاحيات الرئيس، مضيفاً أنه في حالة تسليم مقاليد السلطة الآن فسوف تحدث حالة "اضطراب".

جاءت تصريحات لوكاشينكو في مستشفى لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد حيث تحدث إلى المرضى وهو يرتدي معطفاً واقياً أبيض اللون ويلبس كمامة.

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