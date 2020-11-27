تونس تخفف القيود على الرحلات السياحية رغم كورونا

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أعلنت تونس، اليوم الجمعة، تخفيف القيود الصحية على الرحلات السياحية المنظمة في مسعى لدعم القطاع رغم استمرار خضوع البلاد لإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة السياحة أن المسافرين، القادمين إلى تونس عبر الرحلات المنتظمة وضمن رحلات سياحية مؤطرة ومنظمة، لن يكونوا ملزمين بالخضوع إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين.

يسري هذا الإعفاء في حال تقديم ما يثبت خلاص الرحلة السياحية عبر متعهد رحلات وتقديم شهادة تثبت النتيجة السلبية لاختبار كوفيد- 19 على ألا يتجاوز تاريخها 72 ساعة قبل موعد السفر.

سيكون المسافرون مطالبين باتباع قواعد البروتوكول الصحي مثل التباعد الجسدي وعمليات التعقيم والنظافة وارتداء الكمامات الواقية.

يسعى هذا الإجراء إلى مساعدة قطاع السياحة على التقاط أنفاسه.

وتسببت الأزمة الصحية وإجراءات الإغلاق في فترة الحجر الصحي، في خسارة الآلاف من فرص العمل في القطاع السياحي الذي يعمل به نحو 400 ألف عامل.

وتشهد تونس، مثل غيرها من دول العالم، موجة ثانية من تفشي الفيروس.