كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 08:18 مساءً - منذ ساعة واحدة دونالد ترامب أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر أخبار عبر حسابه في موقع “تويتر”، بشأن اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده في طهران، من دون التعليق على الموضوع. منشور ترامب

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعيد نشر أخبار في “تويتر” عن اغتيال محسن زاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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