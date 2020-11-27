بالفيديو: لحظة نقل محسن فخري زادة بالمروحية إلى المستشفى بعد اغتياله

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آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2020 6:14 مساءً
موقع اغتيال محسن فخري زادة
أكدت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل العالم في المجال النووي والصاروخي محسن فخري زادة في العاصمة طهران، ويشار أن عملية الاغتيال نفذت بتفجير أعقبه إطلاق نار وتحدثت مصادر مختلفة أن اغتيال زادة تم بمواجهة بين مسلحين مجهولين وحرسه، وأكدت مقتل 4 من مرافقيه بالحادث.
وكشفت المعلومات أن العالم القتيل قيادياً في الحرس الثوري الإيراني، ورئيس “منظمة أبحاث الدفاع الجديدة”، موضحة أن زادة مدرج في قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي.
نقلت مروحية العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده إلى إحدى مستشفيات العاصمة بعد تعرضه لعملية اغتيال في العاصمة طهران.
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