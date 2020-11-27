مستشار خامنئي يتهم إسرائيل بدفع المنطقة نحو حرب شاملة… سيكون ردنا كالصاعقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 08:18 مساءً - منذ ساعتين

حمل حسین دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إسرائيل المسؤولية عن اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران اليوم الجمعة.

وكتب دهقان عبر حسابه في موقع “تويتر” أن “الصهاينة في آخر أيام الحياة السياسية لحليفهم (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) يسعون إلى تصعيد الضغط على إيران بهدف نشوب حرب واسعة النطاق”.

وتابع: “سيكون ردنا كالصاعقة على رؤوس قتلة الشهيد المظلوم وسيندمون مما فعلوه”، بحسب RT