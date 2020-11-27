التوزيع الجغرافي للإصابات الـ4592 بكورونا.. 58% في جهتي الرباط والدار البيضاء

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ4592 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1727 حالة، من بينها 1302 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 937 حالة جديدة، منها 294 حالة بالات تمارة. وبجهة سوس ماسة، سجلت 407 حالة، منها 190 حالة بأكادير. وبجهة الشمال، سجلت 372 حالة، منها 170 حالة بطنجة. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 354 حالة، منها 202 بمراكش. وبجهة الشرق، سجلت 196 حالة، منها 50 حالة بوجدة. وبجهة كلميم واد نون سجلت 167 حالة، ثم 150 حالة بالعيون الساقية الحمراء، ثم 105 بجهة فاس مكناس، وبجهة درعة تافلالات سجلت 75 حالة، وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 61 حالة، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 41 حالة. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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