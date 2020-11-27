ناد مصري يتعاقد مع مهاجم الوداد الرياضي

أعلن النادي المصري، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم الكونغولي، كازادي كاسينجو، مهاجم الوداد البيضاوي لمدة أربعة مواسم.

وأوضح مجلس إدارة النادي المصري، عبر موقعه الرسمي، أنه بعد التنسيق مع علي ماهر، المدير الفني لفريقه، أتم اجراءات التعاقد مع الدولي الكونغولي كازادي كاسينجو مهاجم فريق الوداد البيضاوي بعقد يمتد إلى أربعة مواسم، اعتبارًا من الموسم المقبل 2021/2020، وحتى نهاية موسم 2024/2023.

وأضاف بلاغ إدارة النادي المصري أن الأخير دخل في مفاوضات مطولة مع سعيد الناصري، رئيس مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب، كازادي كاسينجو، البالغ من العمر 28 سنة، والذي سبق له اللعب لأندية فيتا كلوب، وموتيمابيمبي الكونغوليين، وشباب المحمدية، قبل أن ينضم إلى صفوف وداد الأمة.