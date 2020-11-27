رواد سوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة إلي الخائن جمال عيد

الجمعة 27 نوفمبر 2020

أرشيفية

وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة الي الخائن جمال عيد.

وقال النشطاء "يا جماعه عايزن نعمل حملة تبرعات ماليه للمدعو جمال عيد بدلا من شغله في مهنة المرتزق اللي مش عارف يلاقي غيرها دي".

وأضاف النشطاء "نظن لو عملنا كدا ها يبطل ولولة ونواح علي الفيس بوك وتويتر.. ويمكن الكلام ده يخليه يشتغل في عمل شريف علشان يقدر في يوم من الأيام يقول لاحفاده أنه عمل حاجه شريفه بدل مهنة المرتزق والبطالة المقنعة اللي هو عايش فيها دي".

وأضاف النشطاء "أنت متخيل يا جمال يا عيد أحفادك ها يقولوا عليك أيه لما يتعايروا بذكراك الكريهة من زملائهم واقرانهم سواء في المدرسة او العمل.. برضه تخيل لما يتمنوا أن ذكراك تتمحي من التاريخ علشان تريقة ونظرات الاستحقار اللي ها يشفوها لما يتعرف صلتهم بيك".

واختتم النشطاء"نفسنا بقي يبقي عندك الشجاعة الأدبية ولو لمره واحده في حياتك التافهة عديمة المعني تطلع وتصارحنا بمصادر داخلك أيه.. لكن طبعا احنا متأكدين أنك مستحيل تعمل كده علشان الفضيحة ها تبقي علي عينك يا تاجر".