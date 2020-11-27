- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف وفاة بفيروس كورونا في تركيا منذ تفشي الوباء والان مع التفاصيل
الجمعة 27 نوفمبر 2020
أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية الخميس أن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في تركيا سجل في الساعات الـ24 الماضية، رقما قياسيا بلغ 174 حالة.
وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت 29132 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، بما في ذلك الحالات التي لم تظهر عليها أعراض.
وأفادت وزارة الصحة التركية بأن العدد الإجمالي للإصابات في تركيا بلغ 474606، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي جراء المرض 13014، منذ تفشي الوباء بالبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر 13 ألف وفاة بفيروس كورونا في تركيا منذ تفشي الوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.