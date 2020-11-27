13 ألف وفاة بفيروس كورونا في تركيا منذ تفشي الوباء

الجمعة 27 نوفمبر 2020

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية الخميس أن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في تركيا سجل في الساعات الـ24 الماضية، رقما قياسيا بلغ 174 حالة.



وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت 29132 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، بما في ذلك الحالات التي لم تظهر عليها أعراض.

وأفادت وزارة الصحة التركية بأن العدد الإجمالي للإصابات في تركيا بلغ 474606، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي جراء المرض 13014، منذ تفشي الوباء بالبلاد.