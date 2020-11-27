شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن القومي الأمريكي: الحوثيون يريدون تمزيق اليمن والان نبدء بالتفاصيل
قال مجلس الأمن القومي الأميركي، الجمعة، أن الولايات المتحدة تدين بشدة هجمات الحوثيين هذا الأسبوع على أهداف مدنية في المملكة ، وأضاف : "الحوثيون يريدون تمزيق اليمن وليس توحيده".
كما أوضح أن تجاهل الحوثيين لدعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والحوار يزعزع استقرار المنطقة ويضر بشعب اليمن.
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