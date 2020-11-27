الهجرة تعلن خلو ديالى من مخيمات النازحين

وقالت جابرو في بيان تلقته الخليج 365، ان "محافظة ديالى خلت من مخيمات النزوح بعد اغلاق مخيم الوند الكرفاني في قضاء خانقين وعودة اخر (93) اسرة نازحة بواقع (586) شخصاً الى مناطق سكناهم الاصلية في اقضية ونواحي المحافظة، وذلك ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادةواضافت ان " المخيم كانت تقطنه (1,900) اسرة نازحة بواقع (11,400) فرداً ، مشيرة الى الجهود المبذولة من قبل كوادر الوزارة ومحافظة ديالى وقيادة العمليات فيها الى جانب مساهمتهم في انجاح خطة طوارئ الوزارة الرامية الى اعادة العوائل النازحة الى مناطقها" .

و تابعت جابرو انه "بعد اتمام التدقيق الامني لهذه الاسر و بالتعاون مع القوات الامنية تم ايصالها الى مناطق سكناها الاصلية ".