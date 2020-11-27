النفط يتخطى فريق القاسم بثنائية نظيفة

رياضة 2020-11-27 | 17:30 498 مشاهدة حقق فريق النفط فوزاً مهماً بتغلبه على مضيفه فريق القاسم 2-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الكفل اليوم الجمعة. المواجهة التي تندرج ضمن مباريات الاسبوع الخامس، شهدت تفوق كتيبة يحيى علوان اداءً ونتيجة. وتناوب على تسجيل ثنائية النفط كل من احمد سرتيب في الدقيقة 50 ووليد كريم في الدقيقة 85. الفوز منح النفط ثلاث نقاط وضعته في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، فيما جمدت الخسارة رصيد القاسم عند النقطة الثانية في المركز الثامن عشر. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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