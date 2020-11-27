كاتانيتش يقدم التعازي بوفاة مارادونا

2020-11-27 | 17:01
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قدمَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، ستريشكو كاتانيتش، التعازي بوفاة دييجو مارادونا، الذي توفي عن عمر يناهز 60 عامًا.
وقالَ كاتانيتش في بيان للتطبيعية انه "يومٌ حزين للغاية لعالم كرة القدم، لقد رحلَ أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، الأسطورة دييغو مارادونا كان مصدر إلهام لجميع اللاعبين نحو العالم، إنه لمن دواعي الفخر أنني لعبت أمامه.. ارقد بسلام، كرة القدم ستشتاق لك دائماً".
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