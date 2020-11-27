اعتقال "عضاضة" داعش في الموصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت قوة أمنية مشتركة، الجمعة، على إحدى "عضاضات" تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل شمال العراق.

وقالت مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى إن "قوة مشتركة من مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابية من تنظيم داعش".



وأشار البيان إلى أن "المتهمة "كانت تعمل فيما يسمى (الحسبة) بصفة (عضاضة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، لافتا إلى أنه "تم القبض عليها في منطقة حي تسعين بالجانب الأيسر لمدينة الموصل".

و"العضاضة" اسم يطلق على "الشرطة النسائية" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، والتي تكون مهامهن متابعة النساء في الأسواق والأماكن العامة، للتأكد من الالتزام باللباس الشرعي.

ومنذ مطلع العام الحالي استطاع داعش إعادة تنظيم صفوفه وتحريك خلاياه النائمة لتنفيذ عدد من الهجمات التي استهدفت المدن والقطعات العسكرية.