شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى وعشرات الجرحى في تظاهرات جنوب العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365” - أ ف ب

قتل 3 وأصيب عشرات الجرحى، الجمعة، في صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة وآخرين من أنصار رجل الدين مقتدى الصدر في مدينة الناصرية العراقية، وفق ما ذكرت مصادر طبية.

وأوضحت المصادر أن 9 من بين الجرحى أصيبوا بالرصاص في ساحة الاحتجاج في المدينة الواقعة في جنوب البلاد. وحمّل الناشط البارز في الناصرية محمد الخياط أنصار الصدر المسؤولية عن العنف.

وأكد مصدر أمني في محافظة ذي قار، أن عدداً من خيم المعتصمين احترقت بعد شجار بين أنصار التيار الصدري ومتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، فيما تجمّع عشرات الآلاف من أنصار التيار في العاصمة العراقية في استعراض للقوة.

وقال المصدر إن «عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة بعد شجار بين متظاهرين وأنصار التيار الصدري في ساحة الحبوبي؛ معقل الاحتجاجات في محافظة ذي قار».

وأضاف أن «مجموعة من خيم المعتصمين احترقت إثر خلافات أدت إلى نشوب شجار بين المعتصمين وأنصار التيار الصدري». وأقام أنصار التيار الصدري صلاة جمعة في ساحات التظاهر في العديد من مدن محافظات الوسط والجنوب، تلبية لدعوة سابقة من زعيم التيار مقتدى الصدر.

وعلى الرغم من تفشي «كوفيد ـ 19»، فقد أقام عشرات الآلاف صفوفاً مرصوصة لأداء صلاة الجمعة في ساحة التحرير ببغداد والشوارع المحيطة بها.

ودعا التيار الصدري إلى تظاهرات للمطالبة بمحاربة الفساد، لكنها تأتي أيضاً في سياق التحضيرات لانتخابات العام المقبل. وحدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هذا الصيف موعداً للانتخابات في يونيو/حزيران 2021؛ أي نحو عام قبل موعدها الأصلي استجابة لمطلب أساسي رفعته حركة الاحتجاج الشبابية التي انطلقت في العراق خلال أكتوبر/تشرين الأول 2019. وستُجرى الانتخابات وفق قانون جديد بدلاً من التصويت على اللوائح؛ إذ سيتم التصويت للأفراد وتقليص نطاق الدوائر الانتخابية.