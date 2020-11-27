شكرا لقرائتكم خبر عن منتصف 2021 موعد طرح اختبار دم يكشف 50 نوعاً من السرطان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات أكد سيمون ستيفنز الرئيس التنفيذي للخدمات الصحية البريطانية، أن منتصف 2021 سيكون موعداً لطرح اختبار دم يكشف 50 نوعاً من السرطانات قبل ظهور الأعراض، وسيتم إجراؤه في البداية على 165 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و79 عاماً، ما يسهم في زيادة معدل الكشف المبكر عن السرطانات وانخفاض معدل الوفيات. وأضاف ستيفنز: إذا ما أظهرت الاختبارات نجاحاً كما هو متوقع، فسيتم اعتماده وتوسيع الدراسة والاختبارات لتشمل مليون مشارك بين عامي 2024 و 2025. وقال مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني: نحن نبني صناعة تشخيص رائدة عالمياً في المملكة المتحدة، ليس فقط لفيروس «كورونا» ولكن للأمراض الأخرى. وأضاف هانكوك: سيمنح اختبار الدم الجديد الناس فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة. وقال البروفيسور بيتر جونسون، المدير الطبي الوطني للسرطان في هيئة الخدمات الصحية البريطانية: وضعنا لأنفسنا هدفاً طموحاً لاكتشاف 75 % من أنواع السرطانات في مرحلة مبكرة ونحن متحمسون لرؤية كيف ستعمل التكنولوجيا المتطورة.

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