شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تتفاءل بقرب السيطرة على «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبلن: «رويترز» قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن طرح لقاح للوقاية من «كوفيد ـ 19» سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل. وقال مايك رايان لتلفزيون «آر تي إي» في وطنه أيرلندا: «الحياة كما اعتدنا أن نعرفها، أعتقد أنها ممكنة جداً جداً، ولكن سيتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الجسدي». وأضاف رايان: «اللقاحات لا تعني انتهاء «كوفيد ـ 19»، إضافة اللقاحات سيسمح لنا مع إجراءاتنا الحالية، بسحق المنحنى حقاً، وتجنب العزل العام، واكتساب السيطرة التدريجية على المرض». وقال المسؤول الدولي: «علينا أن ندرك تماماً أننا بحاجة إلى تقليل فرص إصابة الآخرين عند تنظيم العائلات بعناية في احتفالات عيد الميلاد».

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