شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. حصيلة فيروس كورونا حتى الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب) -

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,433,378 شخصاً في العالم مُنذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأصيب أكثر من 60,970,250 شخصاً في العالم بالفيروس، تعافى منهم 38,833,400 على الأقل حتى الجمعة، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسجلت الخميس 10,859 وفاة و561,042 إصابة جديدة في العالم. وبالاستناد إلى أحدث البيانات فإن الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي الولايات المتحدة (1,333) تليها إيطاليا (822) والبرازيل (961). والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء مع تسجيلها 263,462 وفاة من 12,885,299 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 4,871,203 أشخاص.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل التي سجلت 171,460 وفاة من أصل 6,204,220 إصابة، ثم الهند مع 135,715 وفاة (9,309,787 إصابة) والمكسيك مع 104,242 وفاة (1,078,594 إصابة) والمملكة المتحدة مع 57,031 وفاة (1,574,562 إصابة). وتعد بلجيكا الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 140 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها البيرو (109) وإسبانيا (95) وإيطاليا (87). وحتى الجمعة، أحصت الصين (من دون احتساب ماكاو وهونج كونج) رسمياً 86.495 إصابة توفي منهم 4.634 وتعافى 81.558. وأحصت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي 442.196 وفاة من أصل 12.750.062 إصابة. أما أوروبا، فسجّلت 395,552 وفاة من أصل 17,415,864 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 275,235 (13,236,105 إصابة).

وسجلت آسيا 191,740 وفاة (12,172,390 إصابة) والشرق الأوسط 76,773 وفاة (3,242,764 إصابة) وإفريقيا 50,941 وفاة (2,122.809 إصابات) وأوقيانيا 941 وفاة (30,257 إصابة).