شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تسلم فرنسا مشتبهاً به في هجوم «روزييه» العام 1982 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوسلو: (أ.ف.ب)

أعطت الأجهزة الاستخباراتية في الحكومة النرويجية، الجمعة، الضوء الأخضر لتسليم فرنسا مشتبهاً به في هجوم شارع روزييه في باريس العام 1982.

واتخذ القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء، وهو غير قابل للاستئناف، وينبغي أن ينفذ في مهلة 10 أيام. ويلاحق القضاء الفرنسي وليد عبدالرحمن أبوزايد المعروف أيضاً باسم عثمان في النرويج، للاشتباه بمشاركته في الهجوم الذي أسفر عن سقوط 6 قتلى و22 جريحاً بشارع روزييه في العاصمة الفرنسية.

وقالت الناطقة باسم أجهزة الاستخبارات آنيت أدومت: «مجلس الوزراء المجتمع بحضور الملك درس شكوى عثمان ورفضها». وأضافت «أمرت وزارة العدل بتنفيذ التسليم في إطار اتفاق بين الشرطة في كل من فرنسا والنرويج في غضون 10 أيام».

وألقت في التاسع من آب/أغسطس 1982، مجموعة تضم ثلاثة إلى خمسة رجال قنبلة يدوية على مطعم في الحي اليهودي بباريس ومن ثم أطلق أفرادها النار داخل المطعم وعلى المارة.

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