شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد راعياً لبطولة موانئ دبي العالمية للجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي تحتضن عقارات جميرا للجولف النسخة الـ 12 من بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتعد المحطة الختامية والبطولة الأغلى في موسم الجولة الأوروبية الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وهي الحدث الأخير في سلسلة رولكس لعدد من البطولات الحصرية في هذه الجولة التي تشهد مشاركة أفضل لاعبي الجولف في العالم.

وتأتي رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد، سيراً على نهج القيادة الرشيدة في دعم القطاع الرياضي عموماً ورياضة الجولف على وجه التحديد، بما ساهم في احتضان دبي بطولات كبرى في هذه الرياضة، واستقطاب نخبة اللاعبين وأصبحت محط اهتمام العالم.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي: «تعد دبي واحدة من أفضل الوجهات الرياضية في العالم، خاصة لعشاق وهواة الجولف، وهو ما جعلها المكان الأنسب لتستضيف ختام موسم الجولة الأوروبية.

وأضاف:« نحن سعداء أن نواصل استضافة أبطال الجولف العالميين في دبي للمشاركة في هذه البطولة سنوياً منذ عام 2009 تحت شعار «السباق إلى دبي»، وسعادتنا هذا العام مضاعفة لأن الحدث يقام رغم كل التحديات التي أطلقتها جائحة كوفيد 19، مما يؤكد حجم العمل الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة وجهود المنظمين من أجل استمرارية مواصلة الأحداث الرياضية والحفاظ على قوة التنافس وسلامة الجميع».

وختم:«نتطلع إلى الترحيب بعودة لاعبي الجولف الرائدين في العالم إلى دبي في النسخة رقم 12 على التوالي من بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تتمتع بمكانة خاصة في التقويم الرياضي السنوي لدبي، وقد لعبت دوراً كبيراً في تعزيز مكانة دبي باعتبارها الوجهة المفضلة لنجوم الرياضة والفعاليات الرائدة في العالم ومركزاً للسياحة الرياضية».

وقال كيث بيلي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية:«تعتبر بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف نقطة محورية عالمية لعالم الجولف كل عام، باعتبارها آخر حدث لسلسلة رولكس في الجولة الأوروبية وبطولة ختام الموسم.