شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يصالح استاد زعبيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

أكد الوصل أنه «عقدة» لفريق الفجيرة، حين تغلب عليه بثلاثية نظيفة، ليحقق فوزاً جديداً على المنافس «الأحمر» الذي فشل في التغلب على «الإمبراطور» في المواجهات المباشرة التي جمعت بينهما في دوري الخليج العربي.

وتمكن الوصل من تجاوز المنافس والضيف الفجيرة بثلاثية، ليحقق فوزه الأول هذا الموسم على أرضه في زعبيل، وليرفع غلته إلى 12 نقطة.

وحقق الوصل فوزه الثالث في المباراة السادسة التي يخوضها تحت قيادة المدير الفني المواطن سالم ربيع، وكان الوصل الطرف الأفضل والأكثر تهديداً على مرمى المنافس في الشوط الأول الذي انتهى وصلاوياً بهدف، بينما تمكن «الذئاب» من بسط السيطرة والأفضلية على بداية الحصة الثانية، وكاد أن يخطف هدف التعادل لولا تدخل القائم، بينما كانت ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم وتدخل «الفار» لإلغاءها نقطة التحول، لينجح الأرجنتيني أوروز من تسجيل الهدف الثاني في اللقاء، والأول له هذا الموسم، قبل أن يسجل علي صالح الهدف الثالث بتسديدة ولا أروع من خارج المربع، وهو الهدف الثاني على التوالي الذي يسجله اللاعب هذا الموسم، بعد الأول في المرحلة السابقة في شباك العين.

وأنهى الوصل اللقاء بشباك نظيفة، لتكون المرة الثانية التي ينجح فيها الفريق في إنهاء 90 دقيقة بشباك عذراء، بعدما كان قد تغلب على اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة قبل 3 جولات.

أما الفجيرة، فقد تجرع مرارة الخسارة الخامسة هذا الموسم، وفشل في استغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد فوزهم الأول في المرحلة السابقة على حساب حتا.