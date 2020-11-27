شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الفجيرة يشهد عرساً جماعياً لـ 132 شابا من أبناء الإمارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حفل العرس الجماعي الـ21 بمشاركة 132 شاباً من أبناء الإمارة، والذي أقيم برعاية سموه في قاعة الشيخ خليفة بالفجيرة، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية تمكين الشباب الإماراتي للوصول إلى الاستقرار الأسري وتوفير الخدمات لهم بصورة تساهم في تحقيق السعادة والرضا، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، مشيراً سموه إلى أن مبادرات الأعراس الجماعية التي تقام على أرض الإمارات، إنما تأتي استكمالاً لمسيرة الخير والعطاء التي أرسى أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي إن استمرار إقامة مبادرة الأعراس الجماعية في إمارة الفجيرة، تنبع من دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرصه على ترسيخ البناء الصحيح للأسرة ورعايتها وتوفير السبل كافة لدعمها واستقرارها.

وبارك سمو ولي عهد الفجيرة للعرسان ولأسرهم متمنياً للجميع حياة أسرية سعيدة ومستقرة تسودها المودة والمحبة، مشيداً سموه بالجهود التي بذلتها لجنة العرس الجماعي في الفجيرة لتحضير متطلبات هذه الفعالية في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا «كوفيد - 19» بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الفجيرة.

وتقدم عبيد راشد اليماحي رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على دعم سموه للأعراس الجماعية في الإمارة منذ انطلاقتها، شاكراً سمو ولي عهد الفجيرة على حضوره ودعمه المباشر لعمل اللجنة المنظمة للعرس الجماعي.

حضر الحفل الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.



(وام)