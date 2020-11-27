شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي بمشروع لائحة مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقرت اللجنة الخاصة المٌكلفة بإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، على تشكيل 14 لجنة نوعية، مع إضافة نص يسمح باستحداث لجان أخرى حسب حاجة المجلس. وتتكون اللجان النوعية من الآتي: (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار. لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية. لجنة الدفاع والأمن القومي. لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة. لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لجنة الشباب والرياضة. لجنة الصحة. لجنة الزراعة والري. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي. لجنة السياحة والثقافة والإعلام.لجنة الشئون الدينية).

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي ذات البعد الهام :

1- . شئون الأمن القومي .

2- أمن الدولة الخارجي ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة ، بالاشتراك

مع اللجنة أو اللجان المختصة .

3- شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة .

4- شئون القوات المسلحة .

5- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها ، ومن في حكمهم ، وهيئة الشرطة .

6- الدفاع المدني والدفاع الشعبي .

7- الطوارئ .

8- مكافحة الإرهاب ، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه .

9- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية .

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام .