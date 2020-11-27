شكرا لقرائتكم خبر عن نواب المحافظين من تنسيقية الأحزاب يردون على أهم أسئلة ندوة ”الخليج 365” غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف ”الخليج 365” نواب المحافظين الشباب من أعضاء مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، فى ندوة مساء غدا السبت ، للاستماع إلى رحلة نجاحهم بمناسبة مرور عام على قرار الرئيس السيسى بتعينهم نوابا للمحافظين.

يتحدث نواب المحافظين من شباب التنسيقية خلال الندوة وهم محمد موسى نائب محافظ المنوفية وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة و حازم عمر نائب محافظ قنا وهيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية و بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعمرو عثمان نائب محافظ بور سعيد عن أبرز العقبات التى واجهتهم، وما الذى تقدمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعضائها حتى تؤهلهم للوصول إلى المناصب التنفيذية؟ وهل يمكن أن نرى التنسيقية فى شكل كيان رسمى؟ وهل ستسعى التنسيقية لإنشاء مقرات لها بالمحافظات؟ وماهو المشروع السياسى الذى يتبناه شباب التنسيقية ؟ .

محمد موسى نائب محافظ المنوفية إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة حازم عمر نائب محافظ قنا هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بلال حبش نائب محافظ بني سويف عمرو عثمان نائب محافظ بور سعيد

ويجيب نواب المحافظين من شباب تنسيقية الأحزاب غدا على أسئلة ”الخليج 365” و القراء فى بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كيان يضم مجموعة من شباب الأحزاب السياسية وعدد من السياسيين يمثلون ما يقرب من 27 حزبا سياسيا، قدمت التنسيقية للحياة السياسية المصرية حتى الآن 6 نواب للمحافظين، و12 نائبا بمجلس الشيوخ، 28 بمجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر فى دوائرها الأربع.