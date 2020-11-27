شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لجنة إعداد لائحة الشيوخ لنظر اقتراحات 30 عضو بتعديل بعض المواد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد غدا السبت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اجتماعا لنظر مقترحات لتعديل مواد اللائحة مقدمة من 30 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ. وقال المستشار محمود عثمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستنظر هذه المقترحات، مضيفا أن تقرير اللجنة حول مشروع قانون اللائحة سيكون جاهزا لمناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد.

وتابع قائلا: "بعد أن ينتهى المجلس من مناقشة اللائحة خلال جلساته القادمة سيكون مشروع القانون جاهزا لعرضه على مجلس النواب لإقراره".

وأضاف الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن تشكيل اللجان النوعية بالمجلس سيكون بعد إصدار اللائحة بقانون تشكيل اللجان النوعية سيكون عقب اصدارقانون اللائحة والتصديق عليه من الرئيس وكان مان مشروع قانون اللائحة الذى اعدته اللجنة الخاصة تضمن تشكيل 14 لجنة نوعية، مع إضافة نص يسمح باستحداث لجان أخرى حسب حاجة المجلس.

وتتكون اللجان النوعية من الآتي: (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار. لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية. لجنة الدفاع والأمن القومي. لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة. لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لجنة الشباب والرياضة. لجنة الصحة. لجنة الزراعة والري. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي. لجنة السياحة والثقافة والإعلام.لجنة الشئون الدينية).