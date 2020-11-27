شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بنقل مقر لجنة انتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار صادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، بتغيير أحد مقرات اللجان الانتخابية بالدائرة الرابعة بمحافظة القاهرة، والتي كان من المفترض أن يكون مقر انعقادها بمدرسة سراى القبة الثانوية "بنات" 23 شارع ابن سندر، حيث تم نقلها بناءا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعد الاطلاع على مواد القانون، إلى مدرسة كلية السلام التجربية " بنين " والكائنة بشارع جسر السويس.

قرار الهيئة الوطنية للانخابات تابع قرار الهيئة ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالي 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

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