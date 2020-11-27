في أعلى حصيلة يومية.. تايوان تُسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطات جزيرة تايوان اليوم الجمعة تسجيل 14 إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، وذلك في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 19 أبريل الماضي.



وذكرت مركز مراقبة الأمراض في تايوان، في بيان اليوم، أن حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج، وجاءت بواقع 13 حالة من إندونيسيا وحالة واحدة من الولايات المتحدة، مشيرًا

إلى أن الإصابات الوافدة من إندونيسيا وصلت إلى تايوان يومي 11 و 12 نوفمبر، وجاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية اليوم قبل انتهائهم من فترة الحجر الصحي، فيما كانت الحالة الوافدة من الولايات المتحدة لشخص من أبناء تايوان عاد لزيارة عائلته يوم 20 نوفمبر، وظهرت عليه أعراض الإرهاق وألم الحلق خلال فترة الحجر وسجل نتيجة اختبار إيجابية اليوم.



وارتفع إجمالي حالات الإصابة بالمرض في تايوان ليصل إلى 639 اليوم، من بينهم سبع وفيات و555 حالة شفاء وما زالت 77 حالة تتلقى العلاج.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.