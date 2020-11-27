كازاخستان تُسجل 813 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كازخستان، اليوم الجمعة، تسجيل 813 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 129213 حالة.
خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت اللجنة الحكومية لمكافحة تفشي فيروس "كورونا"، بحسب وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية، أن عدد المتعافين من المرض بلغ 115384 شخصًا فور تسجيل 653 حالة تعافي جديدة
وأشارت اللجنة إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2008 أشخاص عقب تسجيل ثلاث حالات وفاة منذ أمس الخميس.
وفي وقت سابق نجحت كازاخستان في تخطي الوضع الحرج الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) والذى بدأ في شهريوليو الماضي حيث تم تسجيل 98 ألفا و701 حالة، بينما وصل عدد المتعافين 72 ألفا و273 حالة، كما انخفض عمل المستشفيات إلى 36% ولا تتجاوز الزيادة اليومية في معدلات الإصابة بالمرض أكثر من 1.2%.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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