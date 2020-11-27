إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق شرق نابلس

أُصيب 7 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بيت دجن الأسبوعية شرق محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي انطلقت نحو الأراضي المهددة بالاستيلاء في القرية، ما أدى لإصابة 7 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.
السلمية المناهضة للاستيطان.
وكانت فصائل العمل الوطني الفلسطينية دعت المواطنين إلى أوسع مشاركة في المسيرة الأسبوعية
يُشار إلى أن جيش الاحتلال كان قد اقتحم القرية فجر اليوم، واعتقل أربعة مواطنين فلسطينيين، بينهم شقيقان.
وفي وقت سابق داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل الفلسطينيين في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، كما تم اعتقال 3 مواطنين من رام الله عقب دهم منازلهم وتفتيشها.
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