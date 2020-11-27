اغتيال أهم عالم نووي إيراني قرب العاصمة طهران

اغتيل قبل قليل، أهم عالم نووي إيراني قرب العاصمة الإيرانية طهران.



وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة اغتيل في منطقة آبسرد دماوند في طهران.



وذكرت أن عملية الاغتيال تمت بهجوم انتحاري قام به مسلح قرب طهران.



وقالت وكالة أنباء فارس، إن عملية اغتيال العالم "زادة" تخللها سماع دوي انفجار أعقبه إطلاق نار.



ويعتبر محسن زادة من علماء الصف الأول في إيران في المجال النووي.



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