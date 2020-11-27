مقتل رئيس برنامج إيران النووي قرب طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مساء اليوم الجمعة، أن العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده مهابادي، اغتيل في منطقة آبسرد دماوند في طهران.
وذكرت مصادر محلية إيرانية أن اشتباكا مسلحا وقع بين الحرس الشخصي لمحسن فخري زادة، ومسلحين مجهولين استهدفوا سيارة محسن فخري زاده، ما أسفر عن مقتل العالم النووي.
وأوضحت المصادر أن قوات الأمن الآن طوقت مكان الحادث وأغلقت المدخل الرئيسي للمدينة.
ولم تورد السلطات الإيرانية أي بيان رسمي بشأن الحادث، كما تورد وسائل الإعلام الإيرانية مزيدا من التفاصيل عن المهاجمين أو ضحايا الهجوم.
بالتزامن مع ذلك غرد قيادي من الحرس الثوري الإيراني على "تويتر": "سنثأر لقتل العلماء النوويين كما فعلنا في الماضي."
ونشرت وسائل إعلام محلية كما تداول مغردون إيرانيون صورا قالوا إنها لموقع الحادث.
محسن فخري زاده، يعد رئيس البرنامج النووي الإيراني، وتعتبره واشنطن أنه رئيس برنامج الأسلحة النووية الإيراني.
وحسب المعلومات المتوفرة عن محسن فخري، فهو يعمل ضابطًا في الحرس الثوري الإيراني وأستاذًا للفيزياء في جامعة الإمام حسين في طهران.
وخضع فخري زاده لمتطلبات تجميد أصوله وحظر السفر من قبل مجلس الأمن الدولي وبررد المجلس ذلك بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت إجراء مقابلة مع فخري زاده ورفضت إيران إتاحته.
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