الدولار يستقر مقابل الجنيه فى تعاملات الأسبوع الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما تراجع لثلاثة أسابيع متتالية، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه ثابتا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس، 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تضاعف بأكثر من 100% خلال 4 سنوات منذ تعويم الجنيه، لكنه منخفضا عن أعلى مستوى تاريخي له بنحو 6.3 مليار دولار.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر الماضي نحو 39.2 مليار دولار مقابل نحو 19 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2016، وهو ما سبق قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي في الثالث من نوفمبر 2016.

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