تطعيم أول دفعة من المتطوعين المسنين بلقاح ضد كورونا في روسيا

بدأت السلطات الروسية اختبارات اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي لـعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، على المتطوعين المسنين.

وأكد ألكسندر ريجيكوف، مدير قسم الأمراض حيوانية المنشأ والإنفلونزا في مركز "فيكتور" الذي يتخذ من مدينة نوفوسيبيرسك مقرا له، أن أول دفعة من المتطوعين فوق سن 60 عاما تضم 25 شخصا قد تم تطعيمها باللقاح الذي يحمل

اسم "إيبي فاك كورونا" في 21 نوفمبر الجاري.

وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، بالبدء في حملة تطعيم شاملة للجيش الروسي، والتي من المقرر أن تشمل أكثر من 400 ألف عسكري.

وقال وزير الدفاع، في اجتماع لمجلس الإدارة العسكرية، إن 80 ألف عسكري سيتم تطعيهم قبل نهاية

العام الجاري.

وأضاف شويغو أنه "بناء على تعليمات الرئيس (فلاديمير بوتين) بدأ تطعيم منتسبي القوات

المسلحة ضد الإصابة بفيروس كورونا، ومن المقرر تطعيم أكثر من 400 ألف عسكري"، مشيرا إلى أنه تم تلقيح أكثر من 2.5 ألف جندي حتى الآن.

وسجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات الجديدة بالعدوى شهدت لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا قياسيا غير مسبوق، بتسجيل 27543 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 25487 إصابة في اليوم السابق.