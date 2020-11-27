14051 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، بلغت 14051 إصابة، وتوفي 406 اشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب أرقام وزارة الصحة الصادرة اليوم، ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 922397 حالة إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 47095 حالة حتى الآن.

وقالت الوزارة إن 5860 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين إلى 640065 شخصا منذ

بدء تفشي الوباء.

وأعلنت السلطات الصحية أن كافة الأقاليم الإيرانية الـ31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 894385، أما إجمالي الوفيات فوصل إلى 46107 منذ تفشي الوباء في البلاد.

و سجلت إيران، يوم الأربعاء، 13843 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل إصابات منذ تفشي الجائحة، فيما سجلت 469 وفاة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الوزارة إن كافة الأقاليم الـ31 في إيران لا تزال في وضع صحي خطير وهي:

27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، وكردستان.