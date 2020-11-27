عودة 236 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين أن 236 لاجئا (بينهم 71 امرأة و120 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.
وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الجمعة بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.
تسجيل عودة أي نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا.
وأشار البيان أيضا إلى أنه لم يتم
20 عبوة ناسفة قابلة للإنفجار.
وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير
وأكدت موسكو، اليوم الجمعة، على موقفها من عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى تعارض محاولات إكساب الشرعية لتلك المستواطنات لا يتماشى القوانين الدولية.
و قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مرتفعات الجولان المحتلة تتحدث عن استصغار واشنطن للقانون الدولي، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وقالت زاخاروفا: "نرى (زيارة بومبيو) دليلا آخر لموقف واشنطن الذي يظهر اسصغارا بالمبادئ القانونية الدولية حول تسوية الوضع في الشرق الأوسط المعترف بها عالميا".
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