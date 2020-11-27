وزير خارجية الجزائر يرأس وفد بلاده في اجتماعات التعاون الإسلامي

رأس صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري، اليوم الجمعة، وفد بلاده المشارك في الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في نيامي بالنيجر على مدار اليوم وغدا.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فإن هذه الدورة تعقد تحت شعار: "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلام والتنمية"، وتعد فرصة لإعادة تأكيد التزام الدول الأعضاء بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من أجل تحقيق أهداف التنمية في الدول الأعضاء في المنظمة.



ومن المقرر أن تخرج هذه الدورة باعتماد سلسلة من القرارات تتعلق بشكل خاص بالقضية الفلسطينية، والإسلاموفوبيا، وأوضاع الجاليات المسلمة والأقليات في البلدان غير الأعضاء، وكذلك الوضع في العديد من البلدان الإسلامية على وجه الخصوص في فلسطين وسوريا واليمن ومالي في سياق التطورات التي تشهدها هذه المناطق بالإضافة الى حقوق الإنسان وعملية إصلاح منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج عملها حتى سنة 2025.

وأكد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، أن بلاده في مسعى حذر جدًا بخصوص اقتناء لقاح فيروس "كورونا"، مشيرا إلى التزام الدولة بالقيام بالاختيار الجيد لهذا اللقاح لصالح المواطنين.



وقال بن بوزيد - في تصريحات يوم الخميس إن اقتناء لقاح فيروس كورونا سيأخذ الوقت اللازم وذلك على غرار البلدان الأخرى، وهناك بلدان أعلنت تواريخ اللقاح وغيرتها، ونحن في مسعى حذر أمام كثرة اللقاحات المعلن عنها".



وأكد الاعتماد على الكفاءات الوطنية من أجل اتخاذ قرار باقتناء أي لقاح، مشيرًا إلى التزام السلطات العمومية باختيار أفضل لقاح للمواطنين سواء من حيث التكلفة أو النوعية وأقل الأخطار.