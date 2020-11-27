كورونا يهلك الاقتصاد الألماني … وهذا المبلغ الذي ستستدينه الدولة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 03:17 مساءً - منذ 10 ثواني

يفتك وباء كورونا باقتصادات الدول منذ أشهر طويلة مع تفشي الوباء وإغلاق المؤسسات بأكملها ما أدى إلى تراجع البورصة والاقتصاد والتصدير بسبب إقفال المطارات في معظم الدول، وعلى وجه الخصوص، تعاني ألمانيا من مشاكل اقتصادية مختلفة ما سيدفعها إلى استدانة مبلغ ضخم مع دخولنا في عام 2021.

وستسدين ألمانيا حوالي 84 مليار يورو أكثر مما كانت تتوقعه وزارة المال في سبتمبر، قبل حلول الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.

وأُقرت الميزانية صباحا بعد مناقشات استمرت 17 ساعة، وتتضمن ديونا جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 179,8 مليار يورو في عام 2021 و498,6 مليار يورو من النفقات العامة، على ما جاء في الوثيقة النهائية التي اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”.

وفرضت ألمانيا مطلع نوفمبر قيودا جديدة مع إغلاق الحانات والفنادق والمراكز الثقافية والترفيهية خصوصا، مما يلقي بثقله على الاقتصاد.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء، تمديد هذه الإجراءات حتى يناير، إذ أن الوضع الصحي لا يزال يثير قلقا.

ونظرا لذلك، مددت برلين لشهر إضافي المساعدات العاجلة التي أقرتها في نوفمبر لدعم أكثر الشركات تضررا من هذه التدابير، الأمر الذي يثقل كاهل الميزانية.

وسبق لبرلين أن اقترضت مبلغا قياسيا في عام 2020 بسبب الأزمة الصحية بلغ 217,8 مليار يورو.

وتتوقع برلين ركودا بنسبة 5,5 % في 2020 قبل انتعاش النشاط الاقتصادي بنسبة 4,4% في 2021، و2,5% في 2022.