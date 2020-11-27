للمرة الاولى … منظمة الصحة العالمية “متفائلة” بقرب انتهاء الوباء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 03:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2020 2:13 مساءً

منذ سنة تقريبا، ظهرت أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، لينتشر الفيروس منها إلى جميع دول العالم، ما أدى إلى وفاة الملايين وتوحش الوباء في الدول، ما اضطرها إلى إغلاق المطارات وإعلان حالة الطوارئ إلى جانب الإقفال العام، باستثناء المستشفيات، ما أدى إلى انهيار اقتصادات الدول.

ومع كشف شركات الأدوية عن فعالية أكثر من لقاح ضد فيروس كورونا، عاد التفاؤل يعتلي خطابات المسؤولين، لينعكس ذلك حتى على البورصة وأسعار الذهب والاقتصاد بشكل عم مع اقتراب الحلول النهائية.

توقع مدير برامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، عودة العالم إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال مسؤول الصحة العالمية إن هذه اللقاحات، بالإضافة الى الإجراءات الحالية، ستمكن من تفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض.

تصريحات “غريبة” على المنظمة العالمية التي استمرت لأشهر لا تصدر سوى تحذيرات، وأنباء متشائمة، تقوي موجة أمل بقرب الخلاص من الفيروس خلال الأشهر المقبلة تسود العالم حاليا، بعد الإعلان عن لقاحات بفعالية تجاوزت 90 في المئة.

وقد سارعت العديد من الدول لوضع خطط للاستفادة من اللقاحات في أقرب الآجال، إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل.

وأكد ترامب أن العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن سيكونون أول المستفيدين من اللقاح، بينما يتوقع أن تشمل الفئة التالية العاملين في المجالات الأساسية والوظائف التي لا يمكن إنجازها من المنزل.

ووسط هذا التفاؤل تشتد المنافسة بين منتجي اللقاحات فقد أعلنت روسيا التوصل لاتفاق مع الهند يهدف إلى إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من اللقاح الروسي سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا.

وستعمل مجموعة هيتيرو الهندية بموجب الاتفاق على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح داخل الهند سنويا.