شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومتراً في منطقة حدودية بين باكستان وأفغانستان.
وشعر بهزة الزلزال سكان مناطق وادي سوات، ومعظم مناطق إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.
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