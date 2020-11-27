تحذير بريطاني: على الحوثيين السماح بمعاينة "صافر" دون تأخير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي من أن تسرب النفط من خزان صافر له أثر مدمر على اليمن والبحر الأحمر.

وطالب الوزير البريطاني مليشيات الحوثي السماح لخبراء الأمم المتحدة بمعاينة خزان صافر النفطي دون تأخير.



وللشهر الرابع على التوالي، ترفض مليشيا الحوثي الإرهابية السماح للأمم المتحدة بصيانة ناقلة النفط "صافر"، لابتزاز المجتمع الدولي.

وحذر وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، محمد الحضرمي، خلال لقاء افتراضي مع المبعوث الأممي مارتن جريفيث، من استمرار مماطلة المليشيا الحوثية، ورفضهم تمكين الفريق الأممي من تقييم الخزان النفطي تمهيدا لتفريغه ونزع فتيل كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تهدد البحر الأحمر والمنطقة.

ومع تزايد الضغوط الدولية، كشفت الأمم المتحدة، مؤخرا، عن أن مليشيا الحوثي أبلغتهم، السبت الماضي، بموافقتها على وصول خبراء أمميين لمعاينة الناقلة المتهالكة، لكن مصادر حكومية يمينة لا زالت تشكك في نوايا الانقلابيين.

وأواخر يوليو/تموز الماضي، استبقت مليشيا الحوثي جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة الناقلة العائمة في البحر الأحمر، بإرسال موافقة للأمم المتحدة على صيانتها بهدف تجنب عقوبات دولية، وبمجرد انتهاء الجلسة، عادت لممارسة عاداتها المفضلة في المناورة والنكث عن الوعود.

وتتذرع المليشيا الحوثية بعدد من الحجج بهدف منع وصول الفريق الأممي إلى ظهر السفينة صافر وإجراء أول صيانة لها منذ العام 2015، قبيل حدوث كارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن المليشيا الحوثية بدأت بفرض شروطها على الأمم المتحدة بإشراك فريق تابع لها بعملية الصيانة، ثم طالبت الاتحاد الأوروبي برصد 4 ملايين دولار كنفقة تكاليف عملية الصيانة بهدف الاستيلاء عليها.

وأشارت المصادر إلى أن "المليشيا الحوثية ساقت عددا من الأعذار الواهية أمام وصول الفريق الأممي، قبل أن تعلن إغلاق مطار صنعاء منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي أمام الرحلات الأممية حتى إشعار آخر تحت ذريعة نفاد الوقود".

ومع نفاد الوقت وتزايد عملية التسريب من ظهر الناقلة التي تحمل أكثر من مليون برميل نفط خام، طالبت وزارة الخارجية اليمنية، الأمم المتحدة، بضرورة إلزام مليشيا الحوثي بالسماح للفريق الفني للأمم المتحدة بالوصول لخزان صافر لا سيما بعد مرور أكثر من 4 أشهر على انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأنه.