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«التحالف» يقصف مواقع حوثية في صنعاء

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جدة - خالد شويل - شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الجمعة)، غارات عدة على مواقع وثكنات عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة لمليشيات الحوثي في محيط وضواحي العاصمة صنعاء وفي محافظة عمران. وأفادت مصادر يمنية بأن تحالف دعم الشرعية شن ضربات جوية عنيفة لقدرات الحوثيين العسكرية في محافظات عدة.

وأعلنت أن عمليات القصف استهدفت جبل عطان وجبل عيبان غرب العاصمة صنعاء، ومعسكر الصمع في ضاحية أرحب شمال، وتجمعات حوثية في معسكري جربان وريمة حميد جنوب، ومعسكر الحفا عند سفح جبل نقم شرق العاصمة اليمنية.

كما شنت قوات التحالف 4 غارات على ثكنات ومواقع يعتقد أنها منصات لإطلاق الصواريخ في منطقة الجبل الأسود شمال محافظة عمران.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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