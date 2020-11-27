شكرا لقرائتكم خبر عن «الدواعش الجدد».. مليشيا موالية لإيران تضرب العراقيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فجرت مشاهد ضرب نساء عراقيات في بغداد من قبل مليشيبا موالية لإيران تدعى «ربع الله»، موجة غضب واستنكاراً واسعاً في الشارع العراقي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت كالنار في الهشيم مقاطع مصورة تظهر رجالاً مسلحين بهراوات وعصي ينهالون ضرباً على نساء عاملات في أحد مراكز التدليك في العاصمة العراقية.

ووجه عدد من الناشطين العراقيين والإعلاميين على وسائل التواصل الانتقادات ضد مليشيا من عناصر «ربع الله» الموالية لإيران، لاقتحامهم المركز متخطين سلطة الدولة والقانون، فيما انتقد آخرون السلطة المسؤولة التي سمحت بمثل هذا التفلت.

وشبه آخرون هذا التصرف بتصرفات الدواعش يوم بسطوا قوانينهم السوداء وبطشهم على مناطق واسعة في العراق. وأظهرت المشاهد التي أشعلت غضباً على مواقع التواصل بين العراقيين، عناصر ملثمين يحملون هراوات ويضربون نساء، فيما عمد بعضم إلى جر العاملات في أحد مراكز التدليك في العاصمة العراقية إلى الخارج وانهالوا عليهن بالضرب.

وفيما لم تصدر السلطات الرسمية أي تعليق أو بيان حول الحادثة، اتهم ناشطون عراقيون مليشيات ربع الله التي ظهرت حديثاً على الساحة العراقية، قبل أشهر، باقتحام المركز.

وكان اسم تلك المجموعة ظهر بشكل بارز خلال اقتحام مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني في بغداد، احتجاجاً على انتقاد القيادي في الحزب هوشيار زيباري الفصائل الموالية لطهران.

واتهمت هذه المليشيا باقتحام مقر قناة تلفزيونية في أغسطس الماضي، وتردد اسمها في بعض هجمات الكاتيوشا الفاشلة التي حاولت استهداف مواقع تضم جنوداً أمريكيين.