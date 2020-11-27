شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نستنكر المساس بالرموز الدينية.. ونرفض ربط الإسلام بالإرهاب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، المملكة تعرضت لمئات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تقف وراء مشكلات اليمن.
وأفاد وزير الخارجية في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بأن العالم يعاني من هجمات متطرفة تنسب للإسلام، معربا عن رفضه أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب، مؤكدا أن العالم الإسلامي عانى من الإرهاب، وهو كفيل بالتصدي لهذه المشكلة.
وخلال كلمته، شدد على أن مكافحة الإرهاب هي قضية فكرية وأمنية، معربا عن استنكاره أي مساس بالرموز الدينية.
وفي ما يخص القصية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية موقف المملكة الثابت تجاهها، كما أكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، مشددا على أن المملكة تمد أياديها البيضاء للدول الصديقة والشقيقة المحبة للسلام.
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