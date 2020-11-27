شكرا لقرائتكم خبر عن 1936 إصابة بـ«كورونا» و9 وفيات بين الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله: «رويترز»

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الجمعة، تسجيل 1936 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و9 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة، إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بـ«كورونا» بواقع 922 إصابة.

وأضافت أن 57 من المصابين «يرقدون في العناية المركزة، بينهم ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي». وفرضت الحكومة الفلسطينية إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية يستمر حتى صباح الأحد، يتبعه إغلاق جزئي يمتد من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً باقي أيام الأسبوع، لمواجهة انتشار الفيروس.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس/آذار الماضي، بلغ 93,421 إصابة، تعافى منها 74,398، وتوفي 777.

كانت هذه تفاصيل خبر 1936 إصابة بـ«كورونا» و9 وفيات بين الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.