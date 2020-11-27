شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحصن قواتها المسلحة ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو – رويترز

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الجمعة، إن بلاده تعتزم تطعيم أكثر من 400 ألف عسكري ضد «كوفيد-19»، فيما أبلغت السلطات عن تسجيل مستوى قياسي للإصابات اليومية بفيروس «كورونا» بلغ 27 ألف و543 إصابة جديدة.

وتشهد روسيا، التي تعمل على تطوير عدة لقاحات مضادة للفيروس، ارتفاعاً في الإصابات منذ سبتمبر/ أيلول، لكن السلطات قاومت فرض إجراءات عزل عام ولجأت بدلاً من ذلك إلى تدابير في مناطق معينة.

وستقوم شركة «هيتيرو» الهندية للمنتجات الدوائية بإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنوياً من لقاح «سبوتنيك - في» الروسي المضاد لـ«كوفيد-19» بموجب اتفاق مع صندوق الثروة السيادية الروسي تم الكشف عنه الجمعة.

وذكر معهد «فيكتور» في سيبيريا، الذي يعكف على تطوير لقاح«إبي فاك كورونا»، وهو لقاح روسي ثان، أن المناعة التي سيوفرها اللقاح لن تستمر مدى الحياة وأن تلقي جرعات إضافية سيكون ضرورياً خلال ستة إلى عشرة أشهر من أول جرعتين ثم مرة كل ثلاث سنوات.

وقال ألكسندر ريجيكوف، رئيس قسم الأمراض الحيوانية المنشأ والإنفلونزا بالمعهد، الجمعة إن المعهد مستعد لإنتاج ما يصل إلى خمسة ملايين جرعة من اللقاح سنوياً.

ونقلت وكالات الأنباء عن وزير الدفاع قوله إنه تم تطعيم 2500 من أفراد القوات المسلحة ضد «كورونا» بالفعل، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 80 ألفاً في حلول نهاية العام.

وقالت أناستاسيا راكوفا نائبة رئيس بلدية موسكو إن ما بين 1500 و1700 مريض في موسكو يدخلون المستشفى يومياً بسبب الفيروس.

وسجلت روسيا مليونين و215 ألفاً و533 إصابة حتى الآن لتأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

كما شهدت البلاد 38 ألفاً و558 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس منذ بدء الجائحة.

وكان الصندوق السيادي الروسي أعلن عن إبرام اتفاق مع مجموعة «هيتيرو» الهندية للأدوية؛ لإنتاج أكثر من مئة مليون جرعة سنوية من لقاح «سبوتنيك-في» الروسي ضد فيروس «كورونا» المستجد.

وقال الصندوق الذي مول تطوير اللقاح إن «هيتيرو»، إحدى المجموعات الرئيسية الهندية المصنعة للأدوية الجنسية، وافقت على إنتاج أكثر من مئة مليون جرعة من اللقاح في العام داخل الهند»، مشيراً إلى أن عملية إنتاج اللقاح ستبدأ في مطلع 2021.