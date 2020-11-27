شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلي: لن آخذ اللقاح ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازيليا - رويترز قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مساء الخميس، إنه لن يأخذ لقاحاً ضد فيروس «كورونا»، في أحدث سلسلة تصريحات يُدلي بها؛ للتعبير عن تشككه في برامج التطعيم ضد الفيروس.

وأضاف بولسونارو في تصريحات بثت مباشرة عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، إنه من غير المرجح أن يطلب الكونجرس من البرازيليين أخذ لقاح.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني في تسجيل أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» في العالم. وهون بولسونارو على مدى أشهر من خطورة الجائحة على الرغم من إصابته بالفيروس في يوليو/ تموز.

وعبّـر الرئيس البرازيلي عن تشككه بشأن فاعلية استخدام الكمامات في دلالة على عدم وجود أدلة قاطعة تذكر على فاعلية الكمامات في منع انتقال الفيروس. وقال مراراً وتكراراً، إن البرازيليين لن يُطالبوا بالحصول على التطعيم؛ عندما يصبح لقاح «كورونا» متاحاً على نطاق واسع. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال مازحاً على «تويتر»، إن التطيعم سيكون مطلوباً فقط لكلبه.

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